Pedalata contro lo smog, Falciano e Romano: cicloturismo è il futuro della città

“Pedalare in bici si può e si deve, per migliorare la qualità dell’ aria, ormai satura di agenti inquinanti”. Questo il messaggio che Emilia Falciano e Nando Romano, candidati PD alle Amministrative hanno voluto trasmettere con l’inizitiva svolta ieri mattina da Borgo Ferrovia fino al quartier generale del candidato sindaco Gengaro. Capitanati proprio da Antonio Gengaro, sono stati presenti alla pedalata Il segretario Nello Pizza, Luca Cipriano, Leonardo Festa, Marietta Giordano , Nino Sanfilippo insieme a cittadini avellinesi e i loro bambini, hanno pedalato per lo stesso fine. Emilia Falciano ha spiegato che:” Scegliere di rispettare l’ ambiente non è una vera scelta è piuttosto una condizione necessaria per operare oggi e continuare a farlo domani..per il bene dei nostri figli..il vero futuro di Avellino. Impegno ed educazione nell’ ambito scolastico all’ utilizzo delle bici in città, mezzi fondamentali per ridurre il traffico cittadino. Ciclostazioni più all’ avanguardia e funzionanti e introduzione del cicloturismo. Bisogna fare rete tra i comuni limitrofi per poter realizzare tour di cicloturismo o con Cicloturismo abbinato al treno della nostra stazione di Borgo Ferrovia. Alla scoperta della verde Irpinia per una città più green..per la salvaguardia del nostro territorio e rendere l’ aria più respirabile”.