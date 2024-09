Pedalata contro la violenza, in sella anche la sindaca Nargi

“Anch’io sarò in sella il prossimo 15 settembre, in occasione della “Seconda pedalata contro la violenza”, organizzata dall’associazione “AvBike Woman””. Lo scrive su facebook la sindaca Laura Nargi.

“Ancora oggi – continua il post – tantissime donne vengono private della loro dignità o, peggio ancora, strappate all’affetto dei loro cari e della loro comunità, perché vittime di una violenza barbara e insopportabile, che spesso si consuma tra le mura di casa.

Iniziative come questa sono fondamentali per tenere alta l’asticella dell’ attenzione e farci carico collettivamente del problema. La nostra Amministrazione non abbasserà mai la guardia. Sarà un momento di condivisione e sensibilizzazione per dire a chiare lettere, tutti insieme, che è giunto il momento di riconoscere più diritti, più dignità e parità a tutte le donne” conclude Nargi.