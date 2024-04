Pd, tra i candidati alle Europee anche Francesco Todisco

C’è anche Francesco Todisco tra i candidati del Partito Democratico alle elezioni Europee dell’8 e del 9 giugno.

Il rappresentante di Articolo 1 e attuale commissario del Consorzio di bonifica del Volturno è inserito nella circoscrizione Sud che comprende le seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Calabria e Molise. Nella lista dem anche Lucia Annunziata, Antonio Decaro, Pina Picierno, Sandro Ruotolo, Jasmine Cristallo, Shady Alizadeh, Giuseppina Paterna, Anna Maria Beci, Francesco Forte, Luigi Tassone e Lello Topo.

Tra i candidati irpini, che tuttavia figurano in altre liste di partito, ci sono anche Angelo Antonio D’Agostino (Forza Italia) e Alessandra Mariano (AVS). In corsa anche Ines Fruncillo in quota Fratelli d’Italia. Per il Movimento 5 Stelle potrebbe trovare spazio Maura Sarno. Proprio in giornata si stanno svolgendo le Europarlamentarie online sulla piattaforma pentastellata per decidere i candidati.