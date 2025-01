PD, Piero De Luca: “Piena vicinanza e solidarietà al Circolo Pd di San Michele di Serino”

Piero De Luca, deputato del Partito Democratico, ha espresso una ferma condanna per i recenti atti intimidatori che hanno colpito il Circolo Pd di San Michele di Serino, in provincia di Avellino.

“Piena vicinanza e solidarietà ai militanti e dirigenti democratici del circolo Pd di San Michele di Serino, in provincia di Avellino. Esprimiamo la massima condanna per questi vili atti intimidatori che sono intollerabili e non fermeranno comunque il lavoro dei democratici sul territorio. Auspichiamo che i responsabili siano individuati quanto prima dalle forze dell’ordine e dalla magistratura”.