M5S, Ciampi: “San Michele Di Serino, solidarietà agli esponenti politici coinvolti, episodio inquietante, forte condanna per chi inneggia all’odio”

Vincenzo Ciampi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sul recente episodio verificatosi a San Michele di Serino, esprimendo solidarietà agli esponenti politici coinvolti.

“L’episodio di San Michele di Serino – dice il consigliere regionale -ci interroga sul clima politico che stiamo vivendo. La solidarietà agli esponenti del Pd coinvolti non è solo di facciata, ed è accompagnata dall’assicurazione che accanto alle forze democratiche il Movimento Cinque Stelle è pronto a schierarsi in ogni momento. Non possiamo rubricare questo episodio come un semplice segnale nei confronti di un gruppo politico che lavora su un piccolo territorio, si tratta di un attacco invece ai fondamenti della convivenza tra persone. E ci riguarda tutti. Il confronto tra idee non deve trascendere mai in atti di prevaricazione e violenza. Il ricorso a simboli di un passato che nessuno, anche da destra, vorrebbe che ritorni, è un ulteriore elemento di preoccupazione. L’appello dunque alle migliori forze democratiche della provincia perché si faccia muro ad ogni tentativo becero di trasformare il confronto politico in un’azione violenta. Ogni posizione politica ha il suo spazio, ma chi calpesta i simboli della pace e della convenienza e inneggia all’odio sociale e razziale deve essere bandito e messo ai margini”.