Pd irpino, lista presentata in Tribunale: comincia la corsa verso Palazzo Santa Lucia

Pd irpino, lista presentata in Tribunale. Comincia dunque anche la corsa dei Dem per le elezioni regionali in programma il 20 ed il 21 settembre.

Sono candidati – sottolinea una nota del partito – Rosetta D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale uscente, Maurizio Petracca, Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale uscente, Antonella Meninno, Presidente del Consiglio comunale di Grottaminarda, e Michelangelo Ciarcia, Amministratore unico di Alto Calore s.p.a.

“Il Partito Democratico irpino si presenta alla competizione elettorale in Campania come una forza in grado di offrire, con la lista dei suoi candidati, un contributo significativo al candidato Presidente Vincenzo De Luca e di contribuire, al tempo stesso, all’affermazione in campo nazionale del Pd impegnato in più regioni in un serrato confronto con il Centrodestra”.

“La Federazione provinciale del Pd irpino ringrazia i candidati per la disponibilità e per il contributo che sapranno esprimere nel corso della campagna elettorale nel rappresentare le aspirazioni di cambiamento, di riscatto e di sviluppo dell’Irpinia e delle aree interne della Campania”.