Pd irpino, Antonella Esperto eletta Coordinatrice delle Donne Democratiche

L’Assemblea Provinciale delle donne del Partito Democratico di Avellino, riunita oggi presso la federazione provinciale, ha eletto all’unanimità la Coordinatrice delle Donne Democratiche Antonella Esperto. Giovane amministratrice locale, militante del partito sin dalla giovanile, già impegnata nell’ambito sociale come Presidente dell’Assemblea del Piano sociale di Ariano Irpino.

In un momento tanto difficile per il Paese in cui le donne hanno pagato il prezzo più alto per questa emergenza epidemiologica, e dove, ancora, causa guerra, molte giovani donne, madri e mogli sono costrette a lasciare la loro terra , un partito come il nostro, non può che lavorare su queste tematiche, legate alle disuguaglianze, all’accoglienza, alla lotta di genere e all’immagine stereotipata della donna e alla promozione della figura femminile. Un organismo che sia un luogo di confronto, di elaborazione di proposte delle democratiche irpine con la preziosa collaborazione di tutte le donne che si impegnano quotidianamente e agiscono sul territorio.

“Sono onorata della fiducia accordatami dalle donne democratiche dell’assemblea provinciale – ha commentato la neo coordinatrice -. Fondamentale é costruire un lavoro programmatico per discutere e costruire politiche su ogni argomento con uno sguardo femminile. In questo percorso sarà preziosa la collaborazione di tutte le donne militanti, amministratrici e riferimenti istituzionali che quotidianamente agiscono sul territorio”.

“Antonella Esperto è una compagna di partito e un’amica con la quale da tempo sui territori condividiamo programmazione politica – ha aggiunto il Presidente dell’Assemblea Gerardo Capodilupo -. Da militante a segretario di circolo, nella segreteria provinciale dei GD e oggi Assessore a Vallesaccarda e Presidente Piano di Zona – ha continuato Capodilupo – è un riferimento per amministratori, amministratrici e soprattutto per le persone”.

All’assemblea ha preso anche Rosetta d’Amelio, consigliera del Governatore De Luca per le Pari Opportunità che ha portato i saluti di Cecilia d’Elia, Coordinatrice Nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche.