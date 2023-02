E’ Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. Per la prima volta nella storia dem il voto dei circoli è stato completamente ribaltato dai gazebo.

La mozione Schlein vince anche ad Avellino città: la deputata nata a Lugano sovrasta Bonaccini per 485 voti a 381, chiudendo 56% a 44%. Totalmente diverso il dato in provincia: il governatore emiliano ha 7001 voti, Schlein 2783. Percentuale finale per Bonaccini al 71,56%, Schlein al 28,54%.