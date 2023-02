Montemiletto, l’associazione Lions Mons Militum presenta “È asciuto pazzo ‘o parrucchiano”

Circa 12 anni fa, noi dell’A.S.C.S.D. LIONS MONS MILITUM MONTEMILETTO decidemmo di mettere sù un gruppo diverso dal solito con l’idea di coinvolgere ragazzi diversamente abili nelle nostre rappresentazioni teatrali. Da allora siamo presenti attivamente sul territorio Montemilettese, portando in scena decine di spettacoli, nelle piazze e nei teatri e puntando sempre più sull’integrazione dei nostri amici inSuperabili, così come noi amiamo chiamarli. Quest’anno il classico appuntamento teatrale, durante il periodo natalizio, per motivi logistici, è saltato. Abbiamo, infatti, collaborato con gli amici della ProLoco per la rappresentazione del Presepe vivente.

Ma ora è arrivato il momento di tornare in scena e lo facciamo con una Commedia divertente dal titolo “È asciuto pazzo ‘o parrucchiano”.

Non vi spoileriamo altro e vi invitiamo Sabato 4 marzo (ore 20:00) e Domenica 5 marzo (ore 18:30) presso la Sala Impero di Montemiletto.

Questa volta abbiamo deciso di fare due serate consecutive in maniera tale da permettere a tutti di essere presenti e di poter assistere allo spettacolo stando seduti e quindi anche più comodi.

Oltre al vostro e al nostro divertimento, quest’anno abbiamo un altro scopo importantissimo: aiutare una nostra compaesana e coetanea che in questo momento ne ha davvero bisogno; infatti il ricavato delle due serate sarà devoluto, tramite la fondazione “gofudme” per sostenere le cure necessarie a Tania Frongillo, che sta lottando contro un nemico invisibile.