Pd: Cipriano capogruppo in città, Gengaro coordinatore dei gruppi d’opposizione

Si è riunito il Gruppo Consiliare del Partito Democratico al Comune di Avellino, procedendo all’elezione all’unanimità del Consigliere Luca Cipriano alla carica di Capogruppo e del Consigliere Enza Ambrosone alla carica di Vice Capogruppo. Al Consigliere Antonio Gengaro il compito di coordinare i Gruppi di opposizione, con l’obiettivo di rafforzare l’alleanza di Centro Sinistra, nel solco del programma elettorale e dell’impegno politico che ha unito Partiti e Associazioni alle recenti elezioni amministrative.

“Il Partito Democratico è risultato la forza politica più votata nella città di Avellino, consegnandoci una grande responsabilità Siamo chiamati a svolgere una opposizione rigorosa, mai pregiudiziale, sempre costruttiva. Il nostro impegno sarà nel solco della trasparenza e del controllo, ma anche della proposta finalizzata alla costruzione di un modello alternativo di città. Il Partito Democratico lavora per rafforzare ed ampliare l’alleanza di Centro Sinistra ad Avellino, per difendere i principi della corretta e trasparente gestione della pubblica amministrazione, nell’unico obiettivo di risolvere i reali problemi della città e della nostra comunità. Non faremo sconti, così come non faremo mai mancare il nostro contributo. Articoleremo in Consiglio Comunale proposte ed atti di indirizzo utili a concorrere alla risoluzione delle problematiche della città. Adesso Avellino ha bisogno di chiarezza e di trasparenza, sarà questo il nostro impegno” dichiarano i consiglieri Antonio Gengaro, Luca Cipriano, Enza Ambrosone, Nicola Giordano ed Ettore Iacovacci.