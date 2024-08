Oltre 38 anni in Centrale Operativa: in pensione l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Verrengia

Dopo una carriera di circa 41 anni nell’Arma dei Carabinieri, l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giorgio Verrengia lascia il servizio attivo per unirsi alla grande famiglia dei Carabinieri in congedo, custodi silenziosi dei valori secolari della Benemerita Istituzione.

Giorgio Verrengia, originario di Marzano Appio (CE), si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1983. Durante la sua carriera, ha prestato servizio alla Stazione di Montemarano (AV) e successivamente a Ripi (FR), prima di approdare ad Avellino dove, per oltre un trentennio, ha svolto servizio alla Centrale Operativa, cuore pulsante delle operazioni del Comando Provinciale, che gestisce il “112” e le emergenze territoriali.

Ieri mattina il “neo pensionato” ha salutato i suoi colleghi con una breve ma sentita cerimonia, ricevendo parole di elogio dal Comandante Provinciale di Avellino, Colonnello Domenico Albanese.

Giorgio si è sempre distinto per la sua cordialità, il rispetto e la professionalità nei confronti della scala gerarchica e dei colleghi, e per il rapporto con migliaia di cittadini che, chiamando il “112” per segnalare situazioni particolari, ricevere consigli, esprimere disagi o manifestare gratitudine all’Arma, sono stati accolti dalla voce disponibile dell’Appuntato Verrengia.

L’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giorgio Verrengia lascia un’eredità di dedizione e integrità, rappresentando un esempio per tutti coloro che continuano a servire nell’Arma dei Carabinieri.