PD Avellino, definita la nuova Direzione Provinciale: ecco tutti i nomi degli eletti

A pochi giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale dello scorso 16 marzo, il Partito Democratico di Avellino definisce i propri assetti interni. La Presidente dell’Assemblea Provinciale, Carmen Pellino, ha trasmesso ufficialmente l’elenco dei componenti che andranno a formare la nuova Direzione Provinciale.
I quaranta componenti eletti
L’organismo politico, espressione delle diverse anime del partito sul territorio irpino, risulta composto dai seguenti quaranta esponenti:
Enza Ambrosone, Modestino Verrengia, Barbara Gaita, Pasquale Pisano, Carmine De Fazio, Angela Garofalo, Sebastiano Gaeta, Patrizia Pontillo, Nicola Giordano, Erminia Renna, Giovanni Maria Chieffo, Stefania Di Cicilia, Marco Antonio Spera, Michele Vignola, Marilisa Grillo, Maurizio Giovanniello, Luigi D’Angelis, Fabio Squadritti, Ida Grella, Francesco Capuano, Antonella Esperto, Emilio Mantellini, Giovanni Di Gennaro, Anna Maria Pascale, Raffaello De Stefano, Sara Iannaccone, Antonio Gengaro, Michele Notaro, Aniello Troiano, Pellegrino Palmieri, Carlo Crudele, Francesco Iovino, Giuseppe Rosato, Roberta Santaniello, Costantino Ricci, Roberta Porcaro, Michele Carluccio, Ada Di Dio, Martino Della Bella e Donato Sena.
I membri di diritto
Oltre ai quaranta eletti dal Congresso, la Direzione Provinciale prevede la partecipazione, come da statuto e senza diritto di voto, di una serie di figure istituzionali e storiche del partito, purché iscritte al PD:
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Parlamentari ed ex parlamentari del Collegio.
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Consiglieri regionali del Collegio.
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I Presidenti delle Commissioni di Garanzia Provinciale e Regionale.
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Gli ex Segretari provinciali.
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Il Sindaco del Comune Capoluogo e il Presidente della Provincia.
Con questa comunicazione si chiude ufficialmente la fase congressuale, consegnando al Partito Democratico irpino l’organismo deputato a guidare la linea politica dei prossimi mesi.