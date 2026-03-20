La Provincia aderisce al progetto C.R.E.S.C.I.TA. e costituisce il Gruppo di AutoValutazione

Con Decreto Direttoriale dello scorso 10 febbraio è stato costituito il GAV (Gruppo di AutoValutazione) a seguito dell’adesione della Provincia di Avellino al progetto C.R.E.S.C.I.TA. (Coinvolgimento Risorse Umane per Efficienza, Sviluppo, Collaborazione Integrazione Tra Amministrazioni).

Si tratta di un’iniziativa nazionale promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e da Formez PA, finalizzata al miglioramento della performance organizzativa delle Province/Comuni italiani, attraverso l’applicazione delle scienze comportamentali e delle tecniche di nudging, cioè di incoraggiamento diretto. Il progetto promuove la crescita del capitale umano e il modello CAF. Il modello CAF (Common Assesment Framework) è un percorso strutturato che permette alle amministrazioni di analizzare i propri processi, identificare criticità e pianificare azioni concrete di miglioramento, coinvolgendo attivamente il personale attraverso fasi come la pianificazione, la raccolta dei dati e la definizione dei piani di miglioramento, promuovendo la partecipazione e l’organizzazione di gruppi attivi di lavoro. Si tratta di interventi in grado di migliorare il rapporto dipendenti-cittadini puntando sull’efficienza dei processi nell’ottica dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa.

L’adesione della Provincia di Avellino rappresenta un ulteriore passo verso un modello amministrativo innovativo, basato sulla semplificazione, la partecipazione e l’innovazione organizzativa. Il percorso prevede attività di mappatura della cultura organizzativa, audit comportamentali, questionari, co-progettazione di soluzioni, formazione del personale, monitoraggi e valutazioni d’impatto. Il progetto, che non comporta oneri a carico della Provincia, interessa ogni settore dell’Ente e coinvolge tutti i dipendenti.