Pd, amministratori e segretari avanzano la candidatura di Vittorio Ciarcia

Amministratori e segretari PD si mobilitano a favore di Vittorio Ciarcia. “Dopo l’appello del segretario PD Letta ad intercettare e coinvolgere rappresentanti giovanili all’interno del partito, non abbiamo perso tempo e abbiamo immediatamente stilato un documento, avanzando la candidatura del vicesegretario Vittorio Ciarcia. Lo abbiamo presentato durante l’ultima Direzione Provinciale e consegnato direttamente nelle mani del Commissario Regionale On. Boccia”.

La voce è unanime: “Ci siamo uniti per sostenere la candidatura di Vittorio Ciarcia, giovane ma già affermato politicamente. Abbiamo sposato il suo progetto, idee forti e decise sul lavoro e sulla disoccupazione giovanile, la questione meridionale, PNRR, diritti civili. Ancora aborto, sostenibilità ambientale, parità di condizioni sono tutte questioni che riteniamo debbano camminare sulle gambe di chi avrà la responsabilità di viverli in un futuro prossimo.

La rosa di nomi messa in campo è autorevolissima, ogni candidato sarà il nostro candidato e saremo pronti a fare campagna elettorale casa per casa, in ogni piazza o mercato. Però siamo ancora più convinti che la condizione giovanile debba assolutamente essere rappresentata per favorire, come è chiaro che sia, l’inizio di un cambio generazionale. Vittorio è la naturale espressione di tutto ciò, con l’esperienza e la determinazione giusta per poter portare avanti un dibattito su tematiche di interesse nazionale ed europeo.

Abbiamo bisogno di una rappresentanza politica che sia al passo con i tempi, europeista e progressista, che si occupi di giovani e problematiche familiari, di PNRR e riforma fiscale, di lotta al sovranismo becero della destra italiana a firma Salvini-Meloni.

Esserci per determinare è la linea da seguire. Ora più che mai siamo pronti”