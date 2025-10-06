Paura a Parco Abate, fiamme in un appartamento al terzo piano

Da
Redazione online
-
0
1018

AVELLINO- Un incendio ha interessato nel tardo pomeriggio di oggi un appartamento di Parco Abate, ad Avellino. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, all’interno dell’appartamento al terzo piano di uno degli stabili si e’ sviluppato un rogo. Sul posto per donare le fiamme due autobotti dei Vigili del Fuoco di Avellino.