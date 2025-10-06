Mercoledì a Lioni l’ultimo saluto alla quarantunenne Concita Perna

LIONI- La camera ardente di Concita Perna, la quarantunenne di Lioni deceduta dopo aver dato alla luce il suo secondogenito al Malzoni Research Hospital sarà allestita domani nella Casa Funeraria di Contrada Cerrete a Lioni. La salma della giovane mamma deceduta dopo il parto e’ stata messa a disposizione dei familiari per l’ultimo saluto. La comunità di Lioni si prepara a dare l’addio terreno a Concita. La cerimonia funebre si svolgerà mercoledì mattina alle 10:30 a Lioni.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it