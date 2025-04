Paura nella notte a Montoro: auto prende fuoco in marcia, salvo il conducente

Nella notte appena trascorsa, alle ore 23:30 circa del 22 Aprile i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Montoro Superiore, lungo la strada provinciale 104, a seguito dell’incendio di un’autovettura in marcia.

Il veicolo, alimentato a benzina, era condotto da un cittadino svizzero in vacanza in Irpinia, che fortunatamente non ha riportato ferite, ma solo un comprensibile spavento.L’incendio è stato domato dalla squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Sul posto è intervenuta anche una ditta specializzata per la pulizia della sede stradale, al fine di garantire il ripristino delle normali condizioni di viabilità.