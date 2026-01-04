Paura in centro: gru oscilla pericolosamente

Attimi di paura nella serata di sabato tra corso Vittorio Emanuele e vicolo Giardinetto, nel cuore di Avellino. All’improvviso una gru presente in un cantiere ha iniziato a oscillare pericolosamente. L’episodio ha destato grande preoccupazione, anche perché la zona era particolarmente affollata: lungo il corso erano presenti numerosi giovani che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i carabinieri.

