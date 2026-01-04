Cassano Irpino si scalda “Aspettando la Befana”

Cassano Irpino si prepara a vivere una serata di tradizione e convivialità con l’evento “Aspettando la Befana”, in programma lunedì 5 gennaio 2026 a partire dalle ore 20:00 in Piazza Vittorio Emanuele III.

La manifestazione offrirà un clima di festa pensato per grandi e piccoli, con musica dal vivo, falò, dolci per i bambini e un momento gastronomico dedicato ai sapori della tradizione, con polenta e salsiccia. Un appuntamento che unisce folklore, calore umano e condivisione, tipico delle celebrazioni che accompagnano l’Epifania.