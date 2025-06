Patto per Avellino, il no del Gruppo Territoriale del Movimento Cinque Stelle alla sindaca Nargi

AVELLINO- Un secco no all’appello della sindaca Nargi. Quelllo espresso dal Gruppo Territoriale del Movimento Cinque Stelle di Avellino: ” Dopo aver ascoltato l’appello della Sindaca Nargi che chiedeva un aiuto alle opposizioni per mettere in sicurezza i fondi per i progetti del PNRR che, a suo dire, con un interruzione ad oggi della legislatura del comune di Avellino si perderebbero, il Gruppo Territoriale del M5S di Avellino, dopo una riunione tenutasi oggi 23 giugno 2025 all’unanimità decide quanto segue”. E la decisione e’ di netto no alla proposta della sindaca: :non si ritiene in nessun modo e per nessuna evenienza di poter sostenere l’amministrazione Nargi e si auspica il ritorno alle urne al più presto, precisando che coerentemente al voto già precedentemente espresso, il voto del proprio consigliere comunale non sarà favorevole al bilancio consuntivo.Tuttavia il Gruppo Territoriale, che vive la città ed è formato da persone attive e consapevoli del proprio ruolo di attivisti del M5S, confermando la propria maturità politica ritiene, solo ed esclusivamente per senso di responsabilità di fronte alla città, che il proprio rappresentante eletto, alla presentazione dei progetti di cui sopra li valuti e, se coerenti con i principi etici del M5S ed utili al bene della città, esprima il proprio voto favorevole”.