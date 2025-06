A16, auto in fiamme poco distante dal casello di Avellino Ovest

AVELLINO- Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino alle ore 19:50 circa sull’autostrada A16 Napoli – Bari, in direzione Bari, poco prima del casello di Avellino Ovest, a seguito della richiesta di intervento da parte della Polizia di Stato, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. A bordo del veicolo si trovava un solo occupante, un uomo originario della provincia di Bari, diretto a Rocchetta Sant’Antonio. Non si registrano feriti né ulteriori danni a persone o cose. Sul posto erano presenti anche la Polizia Stradale e gli operatori delle Autostrade per l’Italia, per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.