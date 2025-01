Patto Generazionale X l’Irpinia: “Garantire sicurezza e legalità, è tempo di agire”

A seguito della recente escalation di episodi violenti nella provincia di Avellino, ecco le parole da parte del Patto Generazionale X l’Irpinia:

“Negli ultimi giorni, la provincia di Avellino è stata teatro di episodi che non possiamo ignorare: un atto vandalico contro la sede del PD a San Michele di Serino, un agguato a un giovane nel quartiere San Tommaso e una bomba carta esplosa contro un negozio ad Atripalda. Questi fatti, oltre a ferire le comunità coinvolte, rappresentano un segnale preoccupante del degrado della sicurezza nei nostri territori. Non possiamo permettere che paura e violenza trovino

spazio nella nostra provincia.

La politica ha il dovere di rispondere, unendo le forze per riportare ordine e sicurezza. Serve una mobilitazione collettiva: istituzioni, associazioni, cittadini e forze dell’ordine devono collaborare per costruire una rete di prevenzione, contrasto al crimine e tutela del vivere civile.

Non si tratta di slogan, ma di mettere al centro l’impegno per il bene comune. Chiediamo un tavolo di confronto urgente con Prefettura e amministrazioni locali per potenziare il controllo del territorio e garantire la giustizia contro chi semina paura. La sicurezza è una priorità di tutti. Non voltiamoci dall’altra parte”.