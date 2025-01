Patto Generazionale X l’Irpinia: condanna fermamente l’attentato al Circolo PD di San Michele di Serino

Il Comitato Patto Generazionale X l’Irpinia esprime la sua più dura condanna per l’attentato che ha colpito la sede del Partito Democratico di San Michele di Serino.

In una nota ufficiale, ecco le parole del Comitato Patto Generazionale X l’Irpinia:

“Esprimiamo la nostra più dura condanna per il vile gesto intimidatorio che ha colpito la sede del Partito Democratico di San Michele di Serino. Questo attacco, che sembra richiamare inquietanti rigurgiti di matrice fascista, rappresenta un’offesa inaccettabile ai valori democratici e alla convivenza civile. Siamo solidali con il circolo colpito e con tutti coloro che si impegnano quotidianamente per costruire una comunità più giusta e inclusiva. Siamo vicini agli iscritti e al segretario del circolo, socio fondatore del nostro comitato, Gianfranco Oliva. La violenza non deve mai trovare spazio nella nostra società, e questi atti non faranno altro che rafforzare la volontà di chi crede nella partecipazione, nella libertà e nella democrazia. Noi del Comitato Patto Generazionale X l’Irpinia ribadiamo il nostro impegno a difendere i valori democratici e a combattere ogni forma di odio, intimidazione e violenza”.