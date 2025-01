Gioventù Nazionale Avellino: “Esprimiamo massima solidarietà al coordinamento del Partito Democratico per il feroce atto subito”

L’intero coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale Avellino – movimento giovanile di Fratelli d’Italia – esprime la propria vicinanza e solidarietà al coordinamento del Partito Democratico, per l’atto di ieri pomeriggio contro la sede del circolo del Partito Democratico di San Michele di Serino.

“Atti del genere vanno immediatamente condannati, senza alcun tipo di giustificazione” – così la nota del Coordinamento di Gioventù Nazionale – “le posizioni politiche vanno aldilà delle diversità di veduta; azioni di questo genere sono un qualcosa di completamente opposto all’idea che politica inneggia. Politica è libera di opinione, manifestazione e pensiero.

Gioventù Nazionale Avellino si batte continuamente per il riconoscimento dei diritti dei partiti a militare liberamente secondo i propri ideali.

La sezione di un partito, il “circolo” come lo chiamiamo in Fratelli d’Italia, è una seconda casa per ogni tesserato e militante, è una fucina di idee e dovrebbe mantenere tutelata la propria identitaria libertà.

Ognuno ha diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, ciò è manifesto di libertà e democrazia, quei valori comuni ad ogni partito e cittadino; vedere e leggere ci fa capire quanto spesso è ignorata la libertà altrui.

A nome del nostro direttivo provinciale, dei dirigenti, del presidente provinciale, del vicepresidente provinciale e di ogni nostro militante; esprimiamo la massima vicinanza e solidarietà affinché cose del genere non possano più accedere”.