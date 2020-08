Politica “Patto Civico per Ariano”, Luparella: il nostro lavoro di squadra la risposta più adeguata per la città 23 Agosto 2020

In piena campagna elettorale anche il “Patto Civico per Ariano” che parteciperà alle elezioni amministrative con 5 liste. “Entriamo nel vivo della competizione con entusiasmo, dedizione e determinazione, sicuri che il nostro lavoro di squadra sia la risposta più adeguata alla grande domanda di riscatto che Ariano pone”, afferma il candidato sindaco della coalizione Marcello Luparella.

“Abbiamo vissuto la costruzione di questa esperienza come un grande momento collettivo per soddisfare l’evidente voglia di partecipazione spontanea che emerge dalla nostra città. La composizione e la presentazione delle liste è certamente un’occasione di grande coinvolgimento ma è anche un momento delicato di profondo rispetto di equilibri e sensibilità politiche da coniugare e armonizzare. Sono pienamente soddisfatto di come tutto sia arrivato a compimento”.

“Abbiamo selezionato una rosa di candidati ampia, rappresentativa di tutte le categorie e fasce sociali della nostra comunità. Il nostro schieramento politico si presenta coeso, contraddistinto da competenza e voglia di fare. Una compagine che fonda la propria comune identità sul bene di questa città”.

“Mossi da senso di responsabilità, abbiamo steso un programma elettorale e politico concreto, fattibile e lungimirante. Siamo pronti a partire e a parlare ai cittadini della nostra proposta di governo della città. Sarà certamente una campagna elettorale atipica caratterizzata dal distanziamento fisico che la pandemia in corso impone. Ciononostante saremo vicini ai cittadini attraverso tutti i canali possibili per ascoltare la loro voce e spiegare loro le nostre soluzioni. Confido in una competizione elettorale corretta e serena”.