Patti per la sicurezza urbana: giovedì la sottoscrizione tra il Prefetto e i 33 sindaci irpini

Giovedì 19 giugno 2025, alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso sottoscriverà i “Patti per la Sicurezza Urbana e la Promozione di un Sistema di Sicurezza Partecipata” con i Sindaci di 33 Comuni della provincia.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di sicurezza integrata, fondate sulla collaborazione tra Stato e autonomie locali, in attuazione delle disposizioni del Decreto-Legge n. 14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017.

I Patti mirano a rafforzare la cooperazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e per il miglioramento della vivibilità dei centri urbani, attraverso interventi concreti come:

· il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza;

· l’efficientamento dell’illuminazione pubblica;

· il rafforzamento della presenza e dell’operatività della polizia locale;

· la promozione del controllo di vicinato e della partecipazione attiva dei cittadini.

Alla cerimonia saranno presenti i Sindaci dei Comuni interessati ed i vertici delle Forze dell’Ordine.

Con la sottoscrizione di questi Patti, la Prefettura di Avellino ed i Comuni firmatari confermano il proprio impegno a favore di un modello di sicurezza che sia condiviso, capillare e attento alle esigenze specifiche delle comunità locali, promuovendo un approccio integrato e partecipato al tema della sicurezza pubblica.