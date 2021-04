Attualità In Evidenza Primo Piano Paternopoli, la magia delle luminarie artistiche e la tradizione del carnevale riaccendono la luce della speranza/VIDEO 23 Aprile 2021

A Paternopoli, i fratelli Blasi, maestri delle Luminarie da generazioni, hanno unito le forze con gli artigiani del Carnevale per creare luci artistiche uniche da esportare in tutta Italia. Una collaborazione che ha permesso alla ditta Blasi di poter dare lavoro a molti dipendenti nonostante la crisi. Infatti quasi tutte le feste patronali sono state annullate in questi mesi.

Un esempio di resilienza in un periodo critico dovuto alla pandemia. Nel laboratorio di Paternopoli i fratelli Blasi stanno creando vere e proprie opere d’arte luminose che spesso vengono create o impreziosite dalle mani esperte degli artigiani locali che da anni costruiscono i carri allegorici del carnevale paternese. In molte città italiane sono state richieste ed esposte queste luminarie artistiche irpine: a Potenza ,ad esempio, le luci sono diventate la coreografia, in varie scene, di un film della Rai che presto sarà trasmesso in tv.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza