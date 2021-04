Maria di Paternopoli, vaccinata a 100 anni al drive in: “Sono forte e tosta, ho sempre lavorato e pregato”/VIDEO

La signora Maria Lapio, 100 anni e sei mesi, residente a Paternopoli, è stata vaccinata oggi al Drive in allestito dall’esercito nella zona industriale di Sturno. Alla signora , accompagnata dai nipoti in auto, è stato somministrato il vaccino Pfizer. Maria,solare e sorridente, ha raccontato al nostro inviato Enzo Costanza di essere una donna “forte” e “tosta” che ha lavorato per una vita intera e che ha una grande fede in Dio. Ci domandiamo però come mai una signora di quasi 101 anni non sia stata vaccinata a domicilio e speriamo che l’ASL di Avellino possa somministrare da ora in poi i vaccini a casa delle persone anziane e fragili.

Servizio Enzo Costanza #CiVuoleCostanza