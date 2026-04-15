Paternopoli, due giorni di celebrazioni per il 275° Miracolo della Madonna della Consolazione

La comunità di Paternopoli si prepara a vivere un momento di profonda fede e partecipazione in occasione del 275° anniversario del Primo Miracolo di Maria Santissima della Consolazione (1751–2026), una delle ricorrenze religiose più sentite del territorio. Le celebrazioni, promosse dal Comune dalla Parrocchia di San Nicola di Bari e dal Comitato Festa, uniscono tradizione, fede e partecipazione collettiva in un momento di grande valore spirituale e culturale e si articoleranno in due giornate ricche di appuntamenti religiosi e momenti di condivisione.

Mercoledì 15 aprile 2026 presso la Chiesa Madre, concerto “275 Anni di Grazia”, in onore della Madonna della Consolazione.

Giovedì 16 aprile 2026 dopo l’arrivo della Banda Musicale “Città di San Potito Ultra” alle Ore 11:00 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino.

Le celebrazioni religiose rappresentano il cuore dell’evento, culminando poi nella solenne processione pomeridiana, momento simbolico di forte devozione popolare. A chiudere la giornata, alle Ore 20:30, grazie al generoso contributo della soc. RGM Italy Events di Roma, “l’Omaggio a Maria! uno spettacolo serale di luci e video mapping che offrirà un’esperienza immersiva capace di esaltare la spiritualità del luogo con linguaggi contemporanei, coinvolgendo l’intera comunità. Un’esperienza immersiva di luci e video mapping, arricchita dalla presenza di una statua della Madonna illuminata con LED, per esaltare la sacralità e la bellezza dell’evento.

Un appuntamento unico, che intende celebrare il passato con uno sguardo emozionante verso il futuro nel solco della centenaria tradizione delle luminarie di Paternopoli.

Ingresso libero – tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.