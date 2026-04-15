De Vizia Transfer, sciopero del personale dipendente il 20 aprile

Le OO.SS. UIL Trasporti, Fiadel, UGL Ambiente, comunicano che il giorno 20 aprile si asterrà dal lavoro il personale dipendente della De Vizia Transfer, operante sull’appalto del servizio di raccolta e spazzamento sul comune di Avellino.

Si è arrivati alla proclamazione dello sciopero dopo una serie di incontri, avvenuti nell’ambito della procedura di raffreddamento previsto dalla legge 146/90, che si è protratta responsabilmente ben oltre ogni limite.

Alla base dello sciopero vi sono una serie di provvedimenti adottati dalla società De Vizia Transfer nei confronti di un lavoratore, assunto sul cantiere di Avellino, che per effetto di una riorganizzazione aziendale, ha soppresso il posto di lavoro proponendogli il trasferimento su altro cantiere “Pozzuoli”, dove la società ha perso l’appalto.

Questa decisione rappresenta un atto di estrema delicatezza, in quanto crea un principio che va ad abolire la garanzia del posto di lavoro per tutte le unità lavorative che sono impegnate sull’appalto, comprese quelle provenienti da Irpiniambiente.

Gli organici stabiliti sull’appalto, sono definiti in fase di gara. Sopprimere una unità senza nessuna modifica delle condizione dell’appalto, significa sopprimere un posto di lavoro e annullare le tutele contrattuali e legislative previste per i lavoratori sugli appalti.

Quando s’interviene in questo modo su un lavoratore, si definisce un criterio che poi varrà per tutti.

“Con grande rammarico abbiamo appreso che i lavoratori sono sottoposti a pressioni che ne limitano la libertà di sciopero. Vogliamo solo auspicarci che non rispondano alla realtà. In questo contesto abbiamo coinvolto anche la società Grande, che non ha mosso un dito per garantire la legalità sull’appalto e costringe la città a sostenere un disagio per insipienza.”