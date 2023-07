Paternopoli, Gianfranco è “scomparso”: sos

Stamattina presto si è allontanato da casa a piedi e non si hanno più sue notizie. Si tratta di Granfranco Tammaro, di Paternopoli, comunità che sta vivendo ore di grande ansia. Sui social è stata diffusa la foto dell’uomo. Ed è scritto: “Chiunque lo abbia visto e avesse qualche notizia contatti la famiglia, gli amici, le autorità del posto”. In molti si stanno attivando per le sue ricerche