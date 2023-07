Gianfranco è stato ritrovato a cento metri da casa sua. Sta bene

Gianfranco Tammaro è stato ritrovato. E’ vivo, sta bene, era presso l’abitazione di un familiare a 100 metri da casa sua. Non si avevano notizie di lui da questa mattina. La sua famiglia e tutta Paternopoli sono state in apprensione per diverse ore. Sono scattate le ricerche anche delle forze dell’ordine. Per fortuna, tutto è andato bene.