Paternopoli festeggia i 105 anni della sua cittadina più longeva

Il Comune di Paternopoli festeggia i 1015 anni della sua cittadina più longeva: “Auguri speciali alla nostra amata concittadina, Maria Lapio! Oggi celebriamo non solo un compleanno, ma un traguardo straordinario che riempie di orgoglio e affetto tutto Paternopoli: i 105 anni della nostra cittadina più longeva, la signora Maria Lapio. Con immensa gratitudine festeggiamo la nostra “memoria storica”, che con il suo sorriso, la sua saggezza e i suoi racconti incarna il cuore e la storia della nostra comunità. Maria rappresenta una parte preziosa del nostro passato e un legame profondo con le nostre tradizioni, ricordandoci l’importanza dei valori e delle esperienze che rendono unico il nostro paese. Quest’anno il suo compleanno assume un significato ancora più speciale: Maria è anche la nonna dell’ultima nata di Paternopoli, un legame simbolico che unisce la vita più antica e quella più giovane del nostro paese, in un cerchio meraviglioso di memoria e futuro. A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini di Paternopoli, cara Maria, ti rivolgiamo i nostri auguri più sinceri per questo straordinario traguardo di vita. Che la tua serenità e la tua dolcezza continuino ad essere un esempio luminoso per tutti noi. Auguri di cuore per i tuoi 105 anni, nonna Maria!”