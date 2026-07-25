Pastasciutta antifascista ad Avellino: l’iniziativa di ANPI Ariano – Valle Ufita

L’ANPI Ariano – Valle Ufita, rappresentata dalla Presidente Floriana Mastandrea, ha organizzato nella giornata odierna, sabato 25 luglio 2026, ai Campetti Rossi “Hugo & Jego” di Via Raimondo Marsico 10 ad Avellino una serata dedicata ai valori della memoria democratica e della partecipazione civile. In occasione dell’iniziativa, che avrà luogo a partire dalle 19:30, sarà offerta la tradizionale pastasciutta antifascista, accompagnata da altre degustazioni. A seguire, letture di brani sulla Resistenza e musica dal vivo animeranno l’incontro.

Il 25 luglio 1943, con la deposizione di Benito Mussolini, grazie al Gran Consiglio, dopo 21 anni di dittatura, cadde il regime fascista. La famiglia Cervi, composta da ferventi contadini antifascisti, tra cui i 7 fratelli che dopo l’8 settembre avrebbero preso parte alla Resistenza e per questo avrebbero pagato con la vita, per festeggiare l’evento, offrì a Campegine (Reggio Emilia),gratuitamente, la pasta all’intero paese. I Cervi caricarono la pasta condita con burro e parmigiano su un carro e la distribuirono usando i bidoni del latte. Offrire la pasta fu anche un atto ribelle poiché non era un cibo amato dal regime fascista, che preferiva alimenti alternativi come il riso. A Gattatico (RE), sede dell’Istituto Alcide Cervi, ogni 25 luglio si celebra una grande festa popolare in cui viene offerta la pastasciutta per celebrare la nostra Carta fondamentale, la Costituzione, che contempla la libertà, la democrazia, i diritti, che oggi più che mai corrono seri pericoli, se non si tiene alta la guardia, difendendoli ad ogni costo. In molte piazze italiane, ogni anno l’evento viene replicato, anche per non dimenticare l’estremo sacrificio dei 7 fratelli Cervi (Aldo, Antenore, Agostino, Ettore, Ferdinando, Gelindo, Ovidio), che pochi mesi dopo, all’alba del 28 dicembre (1943) sarebbero stati fucilati all’alba(per evitare occhi indiscreti) dai fascisti, presso il poligono di tiro di Reggio Emilia.

Per motivi organizzativi è consigliabile prenotare via WhatsApp al numero 347 1888998. L’ANPI Ariano – Valle Ufita invita a partecipare tutti coloro che condividono i valori antifascisti.