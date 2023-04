Pasquetta a San Mango, ritorna il “volo dell’angelo” dopo la forzata interruzione dovuta alla pandemia. Le celebrazioni presso l’antica chiesa rurale della Madonna del Carmine, che si trova nella frazione Carpignano.

La manifestazione si svolgerà dapprima in mattinata (ore 11:00), al termine della processione che dal paese si snoderà sino alla chiesa, e quindi nel tardo pomeriggio (attorno alle 18): sospeso nell’aria, scorrendo su una salda fune posta tra la chiesa ed una quercia secolare, un bambino-angelo reciterà l’augurale preghiera alla Vergine il cui testo, affidato a scrittori locali, varia di anno in anno.

“La manifestazione è molto antica- ci dicono gli appassionati membri del comitato organizzatore- e noi ci impegniamo al massimo per mantenerla viva rispettando lo spirito dei nostri predecessori tenacemente legati all’identità della contrada”.

Addirittura nel Settecento, ogni anno la cappella del Corpo di Cristo spendeva cinque carlini per offrire ‘la colazione alli fratelli il lunedì in Albis quando vengono dalla processione del Carmine’.

Insieme al momento del raccoglimento religioso ci sarà l’immancabile festa pomeridiana di ballo liscio e folk, animata dall’orchestra ‘Melodia Mediterranea’. Di più, gli appassionati di arte e cultura potranno ammirare la suggestiva chiesa, che in linea di massima appare così come venne descritta in un documento di metà Settecento, allorché risultava ‘tutta ad ordine, con coro ed una navetta laterale, la quale è di nuova struttura, nella quale chiesa vi stà un altare con mensa, pietra sacra, pallioto e gradino di pietra della Torre delle Nocelle […] la figura sella SS.ma Vergine sotto il titolo del Carmine pittata a guazzo nel muro con nicchia di legno pinto e vitriata davanti’.