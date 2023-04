Cervinara, capannone a fuoco: tre ore per domare le fiamme. E’ successo nella tarda serata di ieri in via Cappelle. L’incendio ha riguardato un capannone adibito a deposito agricolo, con al suo interno diverse attrezzature, mobili e materiale vario.

Super lavoro, come detto, per le due squadre intervenute dal comando di Avellino e alle due di Benevento per spegnere le fiamme che hanno avvolto l’intera struttura, e la messa in sicurezza. Nessuna persona coinvolta.