Pasqualino, il nome scelto dalle volontarie Oipa per il gatto sfregiato con l’acido

SANTA LUCIA DI SERINO- “Lo abbiamo chiamato Pasqualino, ha circa 1 anno.Le ferite sono lesioni cutanee di tipo ustioni riconducibili all’utilizzo di acido.Quindi non c’è niente di accidentale”. E’ così che le volontarie dell’Oipa hanno voluto chiamare il gatto messo in salvo dopo una brutale aggressione a colpi di acido. Una violenza inaudita contro l’animale. Per cui ci sarà denuncia. Questa mattina verrà presentato regolare esposto presso la caserma dei carabinieri di Serino. Il racconto delle volontarie dell’Oipa di Serino lascia ben sperare per il povero gatto: “Sta bene, inspiegabilmente è un gatto molto affettuoso. Sta soffrendo parecchio, lo stiamo aiutando con i farmaci prescritti dal nostro veterinario che ringraziamo per la sua umanità e per la sua dedizione alla causa animalista.Dovrà subire alcune toilette chirurgiche per liberarlo dalla pelle secca e arsa.Se non ci saranno intoppi, Pasqualino avrà una buona prognosi e presto sarà pronto per il suo per sempre”. Intanto l’appello e’ anche quello di dare una mano concreta per salvare il gattino: “Per come siamo fatte, è veramente difficile postare queste immagini, ma lo facciamo solo per farvi capire quanto è dolce Pasqualino e quanto vorrebbe farcela.Merita di vivere e di trovare il suo per sempre.Per info e aiuti Antonietta Mariconda Messanger o Liviana Monaco whatsapp 3488657322”.