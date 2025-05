La Prevenzione e la Gestione delle aggressioni a tutela degli operatori sanitari

Tutelare gli operatori sanitari e prevenire le aggressioni.L’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, da tempo è impegnata per porre un argine al fenomeno che sta interessando il personale sanitario in tutto il Paese, spesso oggetto di atti di violenza verbale e fisica nell’esercizio dei suoi compiti di assistenza e cura della persona. Per questa ragione la Direzione Generale, supportata dalla Regione Campania, ha dato il via libera ad una importante attività formativa destinata agli operatori sanitari per accrescerne le competenze professionali, anche attraverso un aggiornamento normativo, e fornire strumenti di tutela.

Il Corso di formazione verrà presentato giovedì 22 maggio 2025 alle ore 9.00 nell’Aula Pastore dell’ASL Avellino, alla presenza di Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale ASL Avellino, Maria Concetta Conte, Direttore Sanitario ASL Avellino, Franco Romano, Direttore Amministrativo ASL Avellino. A seguire gli interventi di Rossana Riflesso, Prefetto di Avellino, Pasquale Picone, Questore di Avellino, Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Albanese, Comandate Provinciale Carabinieri di Avellino,Leonardo Erre, Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Avellino.

I responsabili scientifici, Almerico Ippoliti, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ASL Avellino, e Maria Rosaria Troisi, Direttore UOC Qualità Accreditamento Rischio Clinico e Formazione ASL Avellino illustreranno il programma del corso.