Pasqua, l’augurio del Questore: “Divertirsi tenendo comportamenti vigili e rispettosi delle regole”

“Pasqua e Pasquetta sicura in Irpinia. Alla luce del periodo particolare che tiene conto della situazione di conflitto tra Russia-Ucraina e del conflitto israelo-palestinese, si rafforzano i controlli nei luoghi di maggiore aggregazione”. Lo dichiara il Questore di Avellino Pasquale Picone al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto ieri a Palazzo di Governo. Il Questore, massimo responsabile dell’ordine pubblico sul territorio, precisa come “la provincia irpina è stata divisa in zone e sono stati rafforzati i servizi ordinari con le pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardi di Finanza. Analogo rafforzamento – prosegue – è stato disposto in tutti i paesi della provincia, tenendo conto della ripartizione delle forze dell’ordine, nonchè delle compagnie e dei commissariati presenti sul territorio. Ancora, sulle grandi arterie rafforzati i servizi sull’A16, sul raccordo Avellino-Salerno e sull’Ofantina con pattuglie della Polizia Stradale. Previsti anche ulteriori pattugliamenti con controlli di etilometro in chiave di sicurezza stradale. Così come verranno attenzionati i luoghi più a rischio di furti e le mete turistiche all’Altopiano del Laceno, Montevergine e Terminio, dove ci sarà anche la presenza di equipaggi dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali”.

Naturalmente l’invito del Questore è quello di divertirsi in famiglia o con gli amici tenendo sempre comportamenti vigili e rispettosi delle regole e per chi si mette in viaggio, soprattutto quelli del codice della strada. Infine, specifica il Questore: “Ci saranno servizi appositi per la cosidetta movida, a partire dalla città capoluogo ma anche nella provincia”.