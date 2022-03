Partito Democratico – Oggi l’investitura del neo segretario Nello Pizza

“Partito Democratico, sfide del nostro tempo”. E’ questo il tema del confronto dell’assemblea provinciale del Pd di Avellino in programma questo pomeriggio alle 15.00 presso l’Hotel de la Ville in via Palatucci ad Avellino. Le operazioni di accreditamento inizieranno alle ore 14.30. Nel corso dell’incontro – aperto ai rappresentanti istituzionali, ai sindaci, agli amministratori, agli iscritti del Partito Democratico irpino – oltre al dibattito e alla discussione in programma, si procederà con la proclamazione del neo segretario provinciale Nello Pizza e dell’assemblea provinciale e con l’elezione del presidente provinciale, dei vice segretari, del tesoriere, della direzione provinciale e della commissione provinciale di garanzia. “Il confronto – fanno sapere dalla sede di via Tagliamento – si terrà nel rispetto della normativa vigente anti – Covid 19. L’accesso sarà consentito solo se muniti di Green pass regolarmente valido”. (m.d.l.)