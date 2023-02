Partito Democratico, Iovino: con D’Amelio si apre una fase nuova. Il Vallo spinge Bonaccini

“La scelta di affidare a Rosetta D’Amelio la guida regionale del Partito Democratico apre una fase nuova. Non solo per la scelta che premia le aree interne ma anche per la storia e per l’impegno che ha testimoniato a livello politico e istituzionale in tutti questi anni”. Cosi’ Franco Iovino, uno dei riferimenti irpini dell’area del governatore De Luca ha commentato la scelta unitaria caduta sull’ex presidente del Consiglio Regionale della Campania. C’e’ spazio anche per riprendere una valutazione sull’appuntamento con le convenzioni del Partito Democratico celebrate nello scorso fine settimana e il risultato per Bonaccini nel Vallo di Lauro anche sopra la media provinciale. “Per noi-come ho già avuto.modo di scrivere-e’ stata una domenica di impegno per il voto nei circoli per il Congresso del Partito Democratico. Il partito democratico aldilà di tutto rimane l’unico partito a trazione democratica.Come in tutt’Italia anche in irpinia è stato una bella pagina di democrazia partecipata. Oltre tremila gli iscritti che da venerdì ad oggi hanno voluto testimoniare con la loro partecipazione alle convenzioni comunali che un popolo c’è e ama confrontarsi. Il Vallo di Lauro ha contribuito alla vittoria netta di Stefano Bonaccini ,grazie anche a tanti amici e compagni in tutta la provincia ,con oltre l’85% dei consensi espressi ,al di sopra anche della media provinciale e Oltre ogni aspettativa. Sono sicuro che il 26 ,data per scegliere il nuovo segretario con elezioni primarie ,sarà una giornata di festa. Tutti insieme,quindi,perscrivere una nuova e bella pagina di storia in questa provincia e in italia”.