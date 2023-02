Confesercenti Avellino: formazione del personale finanziata con il Fondo nuove competenze

Formazione e riqualificazione del personale per le imprese del territorio, con il Fondo nuove competenze. La Confesercenti provinciale di Avellino, guidata da Giuseppe Marinelli, è pronta ad assistere le attività irpine, nelle procedure di accesso alle agevolazioni previste.

La misura in quesrione è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal.- Agenzia nazionale politiche attive del lavoro. Anpal emana gli avvisi con termini e modalità per presentare le domande e loro requisiti. Inoltre, valuta le domande, determina l’importo da erogare, trasmette all’Inps i finanziamenti, monitora l’andamento e controlla la spesa.

Con il Fondo nuove competenze si recupera il 100% del contributivo (F24) ed il 60% del retributivo. I progetti formativi dovranno prevedere per ciascun lavoratore una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore. Si fa riferimento al CCNL – Contratto collettivo nazionale di lavoro, arrivando orientativamente fino ad una copertura del 70-75% del totale.

L’importo dell’F24 va in compensazione, il nette viene rimborsato direttamente. Il percorso formativo deve terminare entro 4 mesi dall’approvazione. Sono previsti ulteriori 30 giorni per verifiche interne e rendicontazione.

Per informazioni ed assistenza rivolgersi agli uffici della Confesercenti, chiamando il numero 0825 679256.