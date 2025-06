Partito Democratico, il segretario Pizza riunisce tutti i candidati della lista alle comunali

Il confronto all’interno del Partito Democratico per decidere una linea sul cosidetto “Patto per Avellino” torna nelle sedi ufficiali, ovvero in Via Tagliamento. Tra fughe in avanti, documenti, dichiarazioni e post, arriva una prima convocazione da parte del segretario provinciale Nello Pizza. Quella per tutti i candidati della lista PD alle ultime elezioni comunali. Sara’ con loro che martedì pomeriggio il segretario provinciale e il gruppo consiliare si incontreranno per discutere su questa proposta. L’avvio di un percorso che dovrebbe successivamente passare anche attraverso la Direzione del partito. Pizza, intanto, non si scompone di fronte al dibattito anche vivace che e’ nato sulle varie opzioni in campo. “il confronto e’ un fatto positivo, serve a fare chiarezza- spiega il segretario provinciale- intanto l’obiettivo è quello di avere un percorso lineare che da Via Tagliamento passa per Piazza Liberta’ e arriva a Piazza Del Popolo”.