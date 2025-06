Caldo intenso anche sui monti del Partenio: a Montevergine il termometro è salito sino a 25.8°C

I monti del Partenio si preparano a vivere una nuova giornata di gran caldo. Ieri, all’Osservatorio Metereologivo di Montevergine il termometro è salito sino a 25.8°C. Domani, entreranno in scena correnti settentrionali, che avranno il merito di determinare una diminuzione del tasso di umidità relativa ed anche delle temperature, con particolare riferimento alle aree montuose. È atteso, peraltro, un generale miglioramento della qualità dell’aria.

Previsioni meteo:

Venerdì 27 giugno: in mattinata, si prevedono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. A seguire, è prevista la formazione di nubi a carattere cumuliforme, che nel pomeriggio causeranno locali rovesci di pioggia anche a sfondo temporalesco, più probabili sulle aree più orientali della Provincia. In serata, prevarranno schiarite. Temperature: in ulteriore lieve aumento, con picchi di 35-36°C nelle zone di bassa collina. Venti: in prevalenza deboli o moderati, a regime di brezza, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali.

Sabato 28 giugno 2025: si prevedono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: minime in lieve aumento, eccetto nelle aree appenniniche, dove diminuiranno; massime in generale calo. Venti: settentrionali, moderati o localmente forti, con rinforzi di burrasca o burrasca forte.