Partiti i lavori di fresatura del manto stradale, Nargi: “Avanti tutta”

“Sono partiti in queste ore i lavori di fresatura del manto stradale per la riqualificazione di via Tuoro Cappuccini che, insieme a quelli di ripavimentazione di via De Renzi, avviati nei giorni scorsi, restituiranno sicurezza e decoro a due arterie importanti della nostra città”.

Lo scrive su Facebook la sindaca di Avellino Laura Nargi, che continua: “Queste opere saranno realizzate con la prima tranche dei fondi reperiti dall’Amministrazione attraverso la devoluzione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti e nei prossimi giorni interesseranno anche piazzetta Perugini, via Pionati e via Carlo del Balzo. Infine, sistemeremo anche via Guido Dorso, con una riqualificazione ad hoc. Si lavora senza sosta per il bene della città. Avanti tutta” conclude Nargi.