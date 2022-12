Partite Mondiali oggi: il calendario del 30 novembre

Terza ed ultima giornata dei gironi C e D al Mondiale di Qatar 2022. Sono quattro le partite in programma e le squadre dello stesso girone giocheranno allo stesso orario per garantire la contemporaneità in vista di sfide decisive per il passaggio agli ottavi. In campo alle 16 tutto il gruppo D con la Francia che affronta la Tunisia, mentre l’altra sfida è quella tra Danimarca e Australia, entrambe con speranze di qualificazione. Alle 20 sarà invece il turno del gruppo C: l’Argentina deve battere la Polonia per avere la certezza degli ottavi e cercare il primo posto che vorrebbe dire evitare la Francia. In questo mercoledì 30 novembre le partite si struttureranno così: alle 16 le partite del Gruppo D, ossia Tunisia-Francia e Danimarca-Australia, alle 20 le sfide del Gruppo C, ossia Argentina-Polonia e Messico-Arabia-Saudita. Nell’altro incontro l’Arabia Saudita affronta il Messico sull’orlo dell’eliminazione; per i sauditi una vittoria vorrebbe dire ottavi di finale di seguito bonus dei siti scommesse.

Mondiale 2022, il programma di oggi in Qatar

Ore 16: Australia-Danimarca (gruppo D)

ore 16: Tunisia-Francia (gruppo D)

ore 20: Polonia-Argentina (gruppo C)

ore 20: Arabia Saudita-Messico (gruppo C)