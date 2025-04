Partenio, Petracca fa chiarezza: nessun progetto del Comune alla Regione

AVELLINO- “È bene precisare che allo stato non è stato presentato in Regione alcuna ipotesi di progetto per il nuovo stadio (progetto Zavanella), come pure è stato da qualche parte erroneamente ricostruito e riportato. Quindi non esiste e non può esistere, per assenza della pratica, alcuna conferenza dei servizi in corso”. E’ il passaggio chiave della nota con cui il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Petracca prova a fare chiarezza sulla questione Stadio Partenio. A partire da una premessa: “Avellino merita di avere uno stadio che consenta alla squadra di disputare il campionato di serie B nella nostra città sin dalla prima giornata. Questo è l’obiettivo al quale dobbiamo tendere tutti. La Regione Campania è in campo come dichiarato dallo stesso presidente De Luca. Ma serve un progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile! Delle ipotesi, infatti, avanzate dal sindaco di Avellino (tutte praticabili ma non tutte coincidono con le esigenze temporali date) l’unica che consentirebbe di rispettare i tempi e di essere pronti per l’inizio del campionato è questa: presentare un progetto in Regione Campania per ottemperare alle prescrizioni della Lega in riferimento alla sala Var, al manto erboso e all’illuminazione. Solo dopo si potrà pensare al restyling, all’ampliamento e/o alla demolizione dell’attuale struttura”. Progetto che allo stato manca. La Regione ci sara’ ma serve il progetto: “La Regione Campania è-spiega Petracca- dunque, in campo. Ma è necessario che il Comune di Avellino rediga in tempi ultrarapidi un progetto di adeguamento del Partenio. Le altre strade, pur suggestive, non consentirebbero di rispettare la tempistica davvero strettissima prima dell’avvio del campionato. Lo dico da rappresentante istituzionale, da cittadino di Avellino, e soprattutto da tifoso biancoverde che ha sempre seguito la squadra, nella buona e nella cattiva sorte”. E aggiunge: “In questo momento-chiosa Petracca- credo sia necessario fare chiarezza ed avere un atteggiamento serio e responsabile. Insieme possiamo raggiungere questo obiettivo. Lo dobbiamo all’Avellino, alla sua storia”.