Gala dei Lupi , Lescano: Avellino ha una storia, non arriveremo come Cenerentola in B

MIRABELLA ECLANO- “Volendo iniziare subito noi sapremmo come fare. Quando si parla di contributi pubblici e’ un po’ diverso, sapete meglio di me che ci sono tutte le procedure da fare. Non so. Noi sabato facciamo questa partita di Supercoppa, dopodiché lo Stadio e’ libero. Si potrebbero iniziare già lunedì i lavori”. A tornare sulla questione dell’adeguamento dello Stadio Partenio, nella serata di gala per i Lupi a Villa Orsini e’ il presidente dell’Us Avellino Angelo Antonio D’Agostino. “Bisogna vedere come intendono andare avanti. Evidentemente il sindaco per fare questa richiesta, a quanto ho capito, perché ho appena letto qualcosa poco fa, sa che ce la fa. Ha sempre detto che il 22 (agosto ndr) non c’è problema e dobbiamo giocare. Noi abbiamo indicato alcuni punti. Noi sapremmo cosa fare, loro credo lo stesso, dunque sono contento”.

Uno dei protagonisti della conquista della serie B, Facundo Lescano ha voluto garantire che l’obiettivo è la Supercoppa. Per quanto riguarda la serie B, per Lescano: “Sicuramente ci sono delle differenze sia fisiche che tecniche, anche mentali, perché sono tante le partite, tutte squadre forti e sicuramente un palcoscenico bellissimo e importante. Penso che l’Avellino ha sempre fatto categorie alte, quindi non arriviamo come la Cenerentola ma sicuramente come una squadra con tanta storia di gruppo. Non vedo l’ora di continuare qui a fare bene e misurarmi con la categoria”.