Cinema, al Partenio arriva Peppe Iodice con il tour di “Mi batte il corazon”

In città arriva Peppe Iodice, protagonista del tour legato al suo film “Mi batte il corazon”. L’appuntamento è per giovedì 9 aprile, alle ore 21:00, presso il CineTeatro Partenio.

Il pubblico irpino potrà sia assistere alla proiezione del film, sia incontrare dal vivo uno dei comici più amati. In sala sarà, infatti, presente lo stesso Iodice. Ad accompagnarlo, il regista Francesco Prisco, per dialogare con gli spettatori e raccontare curiosità e retroscena del progetto.

“Mi batte il corazon”: il racconto di Peppe Iodice

“Mi batte il corazon” è una commedia che mescola ironia e sentimento, in perfetto stile Iodice. Si tratta di un racconto per far sorridere e riflettere sulle dinamiche quotidiane e sulle relazioni umane. Il tour sta attraversando diverse città italiane.