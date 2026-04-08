Festa della Polizia, venerdì a Lauro gli stand di Unita’ Cinofile, Scientifica e Fiamme Oro

LAURO- Anche il Vallo di Lauro sara’ coinvolto nelle celebrazioni del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Il giorno prima della cerimonia del Gesualdo di sabato con l’esibizione della Fanfara della Polizia, infatti, venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 9.00 in Via Principe Lancellotti sarà reso omaggio a donne e uomini che ogni giorno scelgono di mettersi al servizio dei cittadini. Saranno presenti stand dimostrativi delle Unità Cinofile, della Polizia Scientifica e delle Fiamme Oro. Una manifestazione pubblica per mostrare da vicino il volto concreto e umano della sicurezza. Anche un modo ed una scelta da parte del questore di Avellino Pasquale Picone, molto legato e attento al territorio del Vallo di Lauro, di coinvolgere tutta la comunità irpina e anche altre aree oltre alla città capoluogo nella celebrazione della Festa della Polizia.